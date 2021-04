Campania zona arancione, più autobus e negozi fino alle 21,30

Stavolta, in tema di ordinanze, non arrivano dalla Campania norme più restrittive ma, a sorpresa, un parziale allargamento delle maglie. In particolare, questa è la vera novità, per l’allungamento degli orari delle attività che possono aprire in zona arancione da domani. Ma il governatore De Luca avverte: «Dobbiamo fare molta attenzione, se apriamo in maniera scriteriata tra 15 giorni chiudiamo tutta Italia. La pandemia non è finita».

...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati