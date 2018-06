Orti in città e baby dance: ripartono i campi estivi allo Zoo di Napoli

Venerdì 8 Giugno 2018, 21:10 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2018 21:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il divertimento è assicurato ai Campi Estivi dello Zoo di Napoli, chi ci è stato gli scorsi anni, non vede l’ora di tornarci, e ritrovare l’allegria con gli amici, tra tante attività nella natura, per tutta la stagione estiva e fino a settembre, con la formula giornaliera, settimanale, oppure di due o quattro settimane dal lunedi al venerdi.Un’opportunità di sano divertimento per i bambini che saranno in pieno fermento dall’arrivo allo Zoo previsto per le 8,30 con accoglienza, notifica delle presenze e risveglio muscolare nella natura fino alle 10. Dalle 10 alle 11 merenda, mentre dalle 11 alle 13 attività didattica (laboratori, seminari, esperimenti). Dalle 13 alle 14 pranzo e break, mentre dalle 14 alle 15,30 attività ludiche, giochi racconti di fiabe ecc., poi dalle 15,30 alle 16 merenda e dalle 16.00 alle 16,30 baby dance e saluti. L’attività didattica mirata è messa a punto da esperti in Scienze della Natura, che seguendo con entusiasmo corsi di formazione scientifica, hanno privilegiato l’incontro con gli animali, sulla base della ricchezza della biodiversità attraverso visite guidate e laboratori differenziati, per bambini di diverse età. Per scoprire il lungo processo evolutivo della forma e il colore degli animali, i meccanismi di difesa, i fenomeni migratori, i comportamenti degli animali ed il ruolo che svolgono nel loro ambiente, fino all’importanza dell’acqua nel ciclo vitale e la relazione tra animali e piante nei vari ambienti naturali grazie alla varietà di piante autoctone ed esotiche presenti nel giardino.Tra le attività la fattoria didattica, per consentire ai piccoli un contatto diretto con gli animali dell’aia di piccola taglia, allo ZOO di Napoli sono presenti specie animali a “dimensione” di bambino per consentire un approccio ideale (caprette, conigli, porcellini nani, ecc..); oppure Orti in città, per approfondire il legame tra agricoltura, ambiente, terra e cibo. I bambini saranno protagonisti attivi del ciclo di vita e coltura, potendo sperimentare, con i loro kit di piccoli attrezzi, come coltivare le piantine dell’orto, e come curarle. In regalo agli iscritti il cappellino e spilla personalizzati, e poi via alle attività, e ai laboratori su mille argomenti interessanti e divertenti, come: l’acqua risorsa di vita, la fattoria didattica, rettili sangue “caldo” o “freddo”, esplorando la savana, ecologicando, colorati ma perché?, piccoli ma fortissimi gli insetti, ed ancora le piante essenza di vita, orti in città, una giornata da keeper o cosa mangiano gli animali.