Campi Flegrei, è il gas la vera causa del bradisismo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 31 Maggio 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo studio è di quelli importanti, fondamentali per l'attività di sorveglianza e monitoraggio del sistema vulcanico tra i più imponenti e pericolosi al mondo. Come causa dei fenomeni di bradisisma dal 1985 ad oggi, è stato identificato come responsabile l'afflusso di gas profondi negli acquiferi flegrei, senza cioè iniezione di nuovo magma. A pubblicare i risultati della ricerca è la prestigiosa rivista «Scientific Reports» del gruppo editoriale «Nature», dove viene proposta la nuova interpretazione dei fenomeni di bradisisma flegreo, e in particolare del sollevamento in atto da circa 15 anni.Il gruppo di lavoro è composto da Roberto Moretti dell'équipe Systèmes Volcaniques dell'Institut de Physique du Globe di Parigi e prima ancora dell'Università «Luigi Vanvitelli», dal dirigente di ricerca Giuseppe De Natale e dalla prima ricercatrice Claudia Troise dell'Osservatorio Vesuviano, sezione di Napoli dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, e Federica Sarno della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base del Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi della Campania «Luigi Vanvitelli», i quali hanno analizzato congiuntamente 37 anni di dati geochimici relativi alle fumarole di Solfatara e Pisciarelli, e di dati geofisici di deformazioni del suolo. Quest'analisi ha consentito di formulare un modello dettagliato del fenomeno di bradisisma flegreo, dagli anni 80 a oggi.