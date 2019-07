Palazzo San Giacomo, il cancello automatico è fuori uso: si apre con una corda

Lunedì 1 Luglio 2019, 14:20

NAPOLI - Cancello automatico rotto, si torna ai vecchi metodi. Corda e spinta. Così si presenta il portone principale di Palazzo San Giacomo, la casa dei napoletani e sede istituzionale di sindaco e giunta. Non è la prima volta che il portone automatico subisce un gusto, ma questa volta i vigili del drappello, addetti all’apertura e alla chiusura del cancello (quando per esempio l’auto del sindaco de Magistris esce dal Comune o rientra da un appuntamento) hanno trovato una soluzione alternativa. Sono stati costretti ad apporre una corda tra le due porte del cancello e stringerla per bene, per evitare intrusioni esterne.Un metodo medievale ma tutto sommato efficace. In attesa che qualcuno chiami la ditta per far riparare la cella automatica. Al netto del guasto Palazzo San Giacomo è in fase di ristrutturazione grazie ai fondi del Patto per Napoli stanziati dal Governo. Dopo anni di mancata manutenzione nei mesi scorsi ha subito diversi crolli, con parti intere del palazzo recintante e chiuse al pubblico.