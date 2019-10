Cannavaro campione del mondo sulla facciata dello stadio Collana al Vomero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La fotografia dicampione del mondo, con tanto di coppa alzata al cielo campeggia da questa sera sulla facciata di via Ribera dellodel Vomero. Quasi completati gli interventi esterni dell'impianto vomerese da parte di Giano, la società che ha vinto il bando di gara della Regione. Secondo il cronoprogramma stabilito in Regione entro il prossimo 15 dicembre sarà riaperta la pista di atletica e le palestre di via Ribera.Per il resto tutto in fase di stallo: la piscina è alla fase del progetto esecutivo con il parere favorevole dell'Anac per far partire la gara; le torri faro sono al progetto esecutivo in attesa di gara; la tribuna del lato di vico Acitillo al progetto definitivo in attesa di mettere a gara progetto esecutivo e lavori. Tutto è fermo in attesa della decisione della Regione su chi si debba continuare a operare visto che si tratta di lavori che vanno oltre la scadenza naturale del commissariamento.Giano realizzerà per un importo dila tribuna Quattro Giornate, la palestra di via Ribera, la pista di pattinaggio, palazzetto dello sport e sistemazioni esterne. L'Aru (Agenzia Regionale Universiadi) realizzerà invece, con una spesa di 8 milioni di euro, la pista di atletica, il campo da gioco, la piscina, la tribuna (lato Acitillo), le torri faro. Nel rispetto del cronoprogramma, è previsto che saranno rese fruibili le palestre di via Ribera e la zona servizi entro il 15 dicembre 2019. Ad oggi l'Ari ha già ultimato i lavori presso il campo di calcio e la pista di atletica. La Giano ha dichiarato la disponibilità a consentire l'uso anche parziale dell'impianto a lavori ultimati di ogni singolo intervento.