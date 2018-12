Napoli, è caos movida: mezzo dei vigili del fuoco bloccato nella folla di Natale

Martedì 25 Dicembre 2018, 09:09

Il caos della vigilia nell’area della movida non si è placato fino a sera. Tra via Bisignano e piazza Bellini centinaia di giovani si sono radunati occupando la strada e rendendo difficile il passaggio dei veicoli e dei mezzi di soccorso.È il caso, ad esempio, di quanto accaduto in via Santa Maria di Costantinopoli dove un veicolo dei Vigili del Fuoco è rimasto bloccato tra la folla. Solo dopo diversi minuti e uno slalom tra decine di ragazzi, il furgone è riuscito a liberarsi. Le proteste ed i video di denuncia arrivano direttamente dai cittadini e dagli attivisti dei comitati che da tempo chiedono interventi decisi nelle zone della movida.«Lo avevamo previsto» dichiarano, «ma non è stato fatto niente per limitare i danni. Ancora una volta siamo rimasti bloccati nelle nostre case assistendo inermi all’ennesimo giornata di delirio e caos annunciato».