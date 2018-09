Caos personale, così i tombini di Napoli restano ostruiti (e si allaga tutto)

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 18 Settembre 2018, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal centro al Vomero, da Chiaia alle periferie, è emergenza caditoie. Basta passeggiare per le strade di Napoli e guardare all'interno dei tombini, per rendersi conto del motivo per il quale, ogni qualvolta piova, la città si allaghi. Il mix micidiale tra carenza di fognatori, pochi mezzi a disposizione e il solito valzer delle responsabilità fanno il resto.Il caso approderà in Consiglio comunale nella prossima seduta dell'assemblea cittadina, quando il presidente della commissione Infrastrutture Nino Simeone interrogherà sindaco e vicesindaco sulle responsabilità dei mancati interventi di pulizia delle caditoie. Nelle scorse settimane sono state diverse le richieste di intervento di alcune Municipalità: in particolare la decima (Bagnoli-Fuorigrotta) e la quarta (San Lorenzo-Vicaria-Poggioreale-Zona industriale). Il presidente di quest'ultima, Giampiero Perrella, ha racchiuso in un elenco alcune delle strade a rischio allagamenti: via Macello, piazza Arabia, piazza Nazionale, corso Garibaldi, Gianturco, via Taddeo da Sessa, via Biscardi inviando poi il dossier alla commissione comunale Infrastrutture. È partito così un lungo scambio di missive tra Simeone e gli uffici di Palazzo San Giacomo.