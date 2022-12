Capodanno 2023, ecco come lo festeggeranno i giovani napoletani

Si avvicina la notte di San Silvestro e in città si respira già aria di festa. I napoletani sono pronti a salutare il 2022 per dare il benvenuto al nuovo anno. Così - puntualmente - tra amici e parenti riecheggia la fatidica domanda: cosa farai a Capodanno? Ebbene sembra che per il veglione dell'ultimo dell'anno regni ancora un po' di indecisione. La maggior parte dei giovani opta per un'organizzazione last minute, mentre altri sembrano più orientati a festeggiare in modo semplice e genuino.

C'è chi sin dal mattino si radunerà in comitiva per scambiarsi gli auguri e brindare al 2023 con un calice di bollicine alla mano. Altri giovani, invece, preferiranno restare in famiglia e deliziarsi con l'affetto dei propri cari: «Sarà un Capodanno in famiglia, non c'è nessuna festa in programma - racconta chi vive e lavora fuori Napoli - Sono tornato da poco in città per salutare i miei cari e per trascorre insieme anche l'ultimo dell'anno». Una compagnia che - naturalmente - va a braccetto con le bontà culinarie preparate per l'occasione.

Tra le varie organizzazioni c'è anche chi - dopo il cenone della vigilia di Capodanno - proseguirà i festeggiamenti a suon di musica e divertimento: «Ho acquistato un biglietto per una serata che si terrà in un locale in provincia di Napoli - racconta un ragazzo a passeggio per via Toledo - L'evento si chiama Napoli segreta e sarà caratterizzato da musica revival anni '80 e '90».

Ma dopotutto il mondo è bello perché è vario - come recitava in una poesia Josè Pascal - e non tutti amano fare le ore piccole in discoteca, così - tra i giovani - c'è anche chi si radunerà nella calda atmosfera di casa insieme agli amici più stretti per dare il via ai tradizionali giochi da tavolo: «Per Capodanno punto a perdere tutte le mie monetine giocando a Sinco o a tombola - racconta con un pizzico d'ironia una giovane napoletana - insomma niente di entusiasmante, ci divertiamo con poco». Tra il ventaglio di idee, gusti e abitudini su come vivere le ore a cavallo tra il 31 dicembre e il primo gennaio, regna senza dubbio un'unica regola: cercare di festeggiare in compagnia delle persone giuste, quelle che colorano la nostra vita con pennellate di allegria e affetto.