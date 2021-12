Capodanno a Napoli, gli artisti di strada colorano le periferie: Diodato, James Senese, Enzo Gragnaniello e Raiz in piazza

Salvo il Capodanno in piazza del Plebiscito con un finanziamento della Regione da 400mila euro, in forse lo spettacolo dei fuochi pirotecnici sul lungomare dove gli sponsor privati sono in fuga. Su tutto pende però la tagliola del Covid. In caso di aumento dei contagi lo spettacolo di piazza, il concertone che saluta l'anno che va via e abbraccia quello che sta per arrivare, si farà lo stesso ma senza pubblico, senza nemmeno le 6mila poltrone...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati