Capodanno a Napoli, de Magistris spegne i fuochi d'artificio: «Quest'anno niente botti»

I botti di Capodanno a Napoli? «Noi facevamo dei fuochi bellissimi a Castel dell'Ovo ma quest'anno non si faranno, sarà un Natale all'insegna della sobrietà e alla solidarietà, i soldi che destinavamo alla festa saranno destinati alla solidarietà». Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

APPROFONDIMENTI LA SOLIDARIETÀ Buoni alimentari a Napoli, settemila richieste in 24 ore:... LA CERIMONIA Covid a Napoli, l'Immacolata del cardinale Sepe: «Il virus... I CONTI PUBBLICI Decreto ristori, il buco nero dei professionisti: esclusi in 150mila...

Il Comune quindi non farà spettacoli pirotecnici. Ma i privati cittadini potranno farli? «Se devo esser sincero spero proprio che non si spari quest'anno, chi ha un pò di soldi li dia a chi è rimasto senza. Non è l'anno dei botti sinceramente, non è l'anno dei fuochi pirotecnici».

Ultimo aggiornamento: 18:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA