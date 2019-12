Divieti e sensi unici: ecco il dispositivo di traffico per la notte di Capodanno a Napoli

Il Comune di Napoli ha emesso un'ordinanza con cui prevede un particolare dispositivo di traffico in vista delle manifestazioni in piazza Plebiscito e sul lungomare in programma per la notte di Capodanno.

Il provvedimento prevede dalle ore 18 del 31 dicembre 2019 e fino a cessate esigenze del 1 gennaio 2020 l'istituzione del divieto di transito veicolare, fatta eccezione per i veicoli di emergenza, di soccorso e delle forze dell'ordine, nelle carreggiate di piazza Plebiscito antistanti la Prefettura e il Comiliter; in via Vittorio Emanuele III e via S. Carlo dall'intersezione del ramo per la svolta a sinistra proveniente da piazza Municipio a quella di piazza Trieste e Trento; in via Solitaria, piazzetta Salazar, Rampe Paggeria; in via Cesario Console; in piazza Santa Maria degli Angeli, via G. Serra, piazza Carolina, via Monte di Dio, via Chiaia; in via Ammiraglio Ferdinando Acton nel tratto compreso tra l'ingresso/uscita della Galleria della Vittoria e via Nazario Sauro; in via Santa Lucia nel tratto che da via Chiatamone adduce a via Partenope; in via Alessandro Dumas padre e in via Orsini nel tratto che adduce a via Partenope.

Stop alle auto anche al Borgo Marinari, in via Nazario Sauro dalla confluenza con via Lucilio e in via Nardones dalla confluenza con piazza Trieste e Trento. L'ordinanza stabilisce inoltre la sospensione dei parcheggi taxi in via San Carlo, via Santa Lucia alla confluenza con via Partenope e in piazza Carolina ed anche della pista e dei percorsi ciclabili nei tratti interessati dalle manifestazioni.

Con il provvedimento l'amministrazione comunale istituisce inoltre l'obbligo per i veicoli circolanti in via De Cesare di svoltare a sinistra all'intersezione di via Toledo; il senso unico di circolazione in via Toledo dall'intersezione di via De Cesare a quella di via Santa Brigida; l'obbligo dei veicoli circolanti in piazza Carolina di svoltare a sinistra all'intersezione di via Chiaia; il divieto di sosta con rimozione coatta in via Cesario Console, da piazza Plebiscito e fino a via Santa Lucia.



Nell'ordinanza è stabilito altresì dall'una di notte del 1 gennaio 2020, fino a cessate esigenze dello stesso giorno, in caso di necessità per motivi di sicurezza veicolare e pedonale decisi dal Servizio polizia locale, il divieto di transito veicolare in via Chiatamone eccetto i veicoli dei residenti diretti ai passi carrai, i veicoli di emergenza, di soccorso e delle forze dell'ordine. Nel provvedimento si evidenzia che «, il Servizio autonomo di polizia locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ed eventualmente potrà adottare tutti i necessari accorgimenti qualora se ne presentasse l'opportunità».