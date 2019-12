Capodanno, è già sold out: 3 milioni di persone a Napoli

Il concerto in piazza Plebiscito che accompagnerà i festeggiamenti di mezzanotte dalle dieci all'una, i tradizionali fuochi d’artificio a Castel Dell’Ovo e la discoteca più grande d’Europa sul lungomare con musica per tutti i gusti. Si ripete anche quest’anno la formula del Capodanno napoletano. Sul palco della piazza più importante del capoluogo partenopeo due grandi nomi del panorama musicale nazionale e internazionale: il cantautore romano Daniele Silvestri e il compositore Stefano Bollani. Proprio il pianista, che celebrerà il centenario della nascita di Renato Carosone, riceverà la cittadinanza onoraria napoletana il prossimo 30 dicembre. Sarà affidato invece ai rapper Livio Cori e Nicola Siciliano il compito di portare un tocco di napoletanità.

Il programma di San Silvestro - presentato stamattina in sala giunta a Palazzo San Giacomo dal sindaco Luigi de Magistris e dall’assessore alla Cultura Eleonora De Majo - si avvarrà di una serie di eventi collaterali, come quello di piazza Vittoria, che vedrà protagonisti giovani artisti della scena musicale napoletana sotto la direzione artistica di Ivan Granatino.



«Un' offerta molto variegata, che risponde alle esigenze e ai gusti dei cittadini e dei tanti viaggiatori che in questi giorni ci onorano di venire per il Capodanno. Ancora una volta un format originale, ormai consolidato, con artisti completamente diversi rispetto agli altri anni – ha commentato il primo cittadino - Un ulteriore tassello che va arricchire l’offerta culturale del Natale a Napoli».

Una città che per il periodo delle festività ha già registrato il tutto esaurito, con circa 3 milioni di persone che affollano le strade a fronte del milione di abitanti in un regime ordinario. Risultato che richiede all’amministrazione comunale uno sforzo per garantire a cittadini e turisti servizi aggiuntivi nell'ambito dei trasporti e dei rifiuti. «Le risorse conomiche ci sono e le risposte da parte dei lavoratori, a parte qualche circostanza, sono adeguate – ha assicurato l’ex pm - Voglio ringraziare i dipendenti di Asia, Napoli servizi e Anm per il lavoro che stanno facendo e continueranno a fare nelle prossime ore».

De Magistris ha poi lanciato un appello alla collaborazione rivolto a privati e cittadini. «Chiedo l’ausilio e il sostegno dei commercianti e delle categorie economiche perché con l’aiuto di tutti si può migliorare. Mi appello al senso di responsabilità di tutti per rendere Napoli più decorosa»

Altro nodo quello delle carenze in organico del corpo di Polizia Municipale: «Siamo sotto di 800 vigili, ma sono giorni in cui dobbiamo garantire servizi migliori -Grazie allo sforzo di questa amministrazione dal 1 gennaio avremo 96 poliziotti municipali in più - ha annunciato l'ex pm - e durante il comitato provinciale dell’ordine edella sicurezza pubblica,noi abbiamo chiesto al governo di scorrere anche gli idonei per arrivare a 178».

