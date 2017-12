Bus fermi a Capodanno, soccorso Eav: «Cumana aperta tutta la notte e navette»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 28 Dicembre 2017, 10:27 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 10:27

Il governatore Vincenzo de Luca tende la mano sui trasporti per cercare di rendere l'ultima notte dell'anno meno caotica sullo fronte della mobilità. Atteso lo stop annunciato, a oggi, di Anm e dunque dei bus, delle funicolari e della metro. Nella sostanza, Umberto De Gregorio, presidente dell'Eav, ha chiesto al presidente della Regione di dare seguito alla richiesta fatta dal Comune e ha ricevuto il via libera. Come si arriva a questa determinazione? L'assessore comunale ai trasporti Mario Calabrese - il 15 - ha scritto all'Eav chiedendo supporto per la notte del 31 visto che «sono programmati grandi eventi in funzione del Capodanno» vale a dire la festa della notte di San Silvestro, l'ultima dell'anno. Dall'Eav De Gregorio ha dato il suo assenso dopo la consultazione con De Luca. Così per la notte del 31 durante la quale si saluta il vecchio anno e si corre incontro al nuovo con centinaia di migliaia di persone in movimento, per tutta la notte, saranno attive le linee della Cumana e della Circumflegrea. Una mini-metropolitana cittadina visto che da Montesanto la Cumana collega il centro della città con i quartieri occidentali di Napoli e anche i Comuni dell'area flegrea. L'accordo sindacale - giova sottolinearlo - già è stato raggiunto. De Gregorio però è andato oltre il sostegno su ferro. «Seguiamo con apprensione - spiega il presidente dell'Eav - la vicenda di Anm, lo facciamo da napoletani, da cittadini e come Eav. Quindi stiamo immaginando di dare un supporto anche per quello che riguarda il trasporto su gomma. Siamo consapevoli che non tutti i problemi si risolveranno, tuttavia non vogliamo far mancare il nostro apporto nemmeno su questo segmento dei trasporti pubblici».