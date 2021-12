Capodanno a Napoli: il concerto del Maschio Angioino sarà disponibile in streaming

Sarà il cortile del Maschio Angioino lo scenario in cui si svolgerà il concerto di Capodanno con cui la città di Napoli saluterà il 2021 per dare il benvenuto al 2022. Una festa off-limits per il pubblico a causa delle norme anti covid che vietano le feste di piazza ma i napoletani potranno seguire l'evento sulla piattaforma della regione Campania, nella sezione cultura, su scabec.it e sul sito istituzionale e sui canali social del comune di Napoli ma anche sulle emittenti private locali.

L'evento denominato «Passione Live - Capodanno 2022» vuole trasmettere un'immagine di città come «luogo di culture che mantiene inalterata nel tempo la sua valenza suggestiva e poetica e la cui magia agisce superando i confini del noto e ammaliando quanti si lasciano affascinare dal suo mistero». Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30 e si concluderà attorno all'1 del 1 gennaio 2022. Il concerto rientra nelle iniziative per le festività natalizie del programma dell'amministrazione comunale «Ri-nascita», che punta a valorizzare il patrimonio culturale della città.

«Tenevamo molto a questo evento - ha detto il sindaco Gaetano Manfredi - è uno dei primi obiettivi che abbiamo messo sul tavolo appena insediati. Volevamo riprendere la tradizione dello spettacolo di Capodanno considerando anche gli effetti della pandemia che negli ultimi anni ci hanno limitato nel festeggiare. Credo che lo spirito di festa non deve essere intaccato dalla pandemia che si vince con il vaccino, ma anche con l'ottimismo: questo evento vuole essere un biglietto di ottimismo per l'anno nuovo».

La conduzione è affidata a Gianni Simioli e Barbara Foria. «Purtroppo abbiamo dovuto rinunciare a piazza del Plebiscito - ha affermato l'assessore comunale al turismo, Teresa Armato - ma è giusto così vista l'impennata dei contagi. Al nostro insediamento il sindaco mi ha subito chiesto di realizzare il Capodanno e nonostante le risorse non erano molte, siamo riusciti ad avere un buon risultato». Il tema della serata si svilupperà come uno spettacolo di immersione visiva e senza una vera e propria conduzione, con il filo del racconto che si determinerà attraverso la successione dei momenti canori, coreografici e video.