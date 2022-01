Capodanno romantico in kayak a Napoli per i due campioni olimpionici Paltrinieri e Fiamingo

La prospettiva è unica, il Capodanno romantico per due campioni insieme dalle Olimpiadi di Tokyo: Gregorio Paltrinieri, argento negli 800 stile e bronzo nella 10 chilometri in acque libere, e la schermitrice Rossella Fiamingo. Gli atleti sono sbarcati in kayak di fronte al Castel dell'Ovo nella notte di San Silvestro per festeggiare l'anno nuovo. E, sul suo profilo Instagram, il nuotatore ha pubblicato le foto dell'impresa. Giochi di luce, dopo Tokyo. Fuochi di artificio. Con vista sulla città: Napoli dal mare (e d'amare). Letteralmente.

APPROFONDIMENTI LO SHOW Capodanno da record per gli Emirati: conquistati 5 Guinness dei... LITE DI CAPODANNO Gf vip, Alessandro Basciano e lo scontro con Sophie Codegoni:... LE FESTE DEI VIP Belen Rodriguez, relax in sauna per Capodanno: lo scatto sexy fa...