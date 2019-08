Capodichino, passeggeri in arrivo per ore sotto il sole: «Un calvario»

Venerdì 9 Agosto 2019, 17:12 - Ultimo aggiornamento: 09-08-2019 17:24

«Un’odissea». Così gran parte di chi è sbarcato stamattina all’aeroporto di Capodichino ha definito il suo rientro a Napoli. Passeggeri costretti a rimanere sotto il solleone per ore all'arrivo nello scalo partenopeo, come denunciato da centinaia di utenti all’associazione Telefono Blu Napoli, che ha raccolto le varie segnalazioni.«Non appena sono sbarcato ho dovuto affrontare questo calvario - dice Vincenzo Monfrecola, appena tornato da Londra - oltre un migliaio di persone insieme a me oggi sono state costrette a rimanere per lungo tempo in coda sotto il sole cocente per una evidente disorganizzazione nei controlli. Tra noi c’erano tantissimi turisti e molti bambini che piangevano per la lunga attesa, che una volta atterrati hanno atteso anche ore per il controllo dei documenti nell'area degli arrivi».L’uomo è stato uno di quelli che ha inviato subito la segnalazione a Telefono Blu, che così denuncia il disservizio vissuto dagli utenti: «File interminabili che hanno creato disagi notevoli alle persone sbarcate dagli aerei questa mattina - dice Antonio Pariante, responsabile di Napoli dell’associazione - tra cui quello della Ryanair che era arrivato da Londra con 5 minuti di anticipo, ma i cui passeggeri purtroppo hanno dovuto attendere un'ora per uscire dall’aeroporto. Lo scalo di Capodichino è senz’altro all’avanguardia nei servizi, ma è evidentemente necessario migliorare l’assistenza ai viaggiatori».