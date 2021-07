Belgio-Italia: al Verginiello di Capri si tifa Mertens

Al ristorante il Verginiello a pochi passi dalla piazzetta di Capri, nella partita in corso di Belgio-Italia il proprietario Luigi tifa Mertens insieme alla sua famiglia e un gruppo del personale che indossano la maglietta con il nome Mertens sul dorso. Il più piccolo di casa poco più di un anno di età indossa addirittura la maglia rossa del Belgio e il con il nome Mertens sulla schiena. Un nome che gli familiare perché suo padre Luigi, patron del locale lo ha battezzato dandogli il nome del suo amico Dries Mertens. Magliette anche dell’Italia per parconditio sono state distribuite al personale ma Luigi e famiglia stanno tifando solo per il loro amico Mertens. Italiano invece è il tifo dei clienti che stanno seguendo la competizione trasmessa sul maxi schermo piazzato nella sala del locale.