Capri-Anacapri, il metrò costerà 100 milioni: «Così fermerà il caos»

Giovedì 31 Maggio 2018, 10:18 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 10:18

Si chiamerà Capri Metro la nascente funicolare che dovrà collegare Marina Grande con Anacapri. Il nome lo ha scelto il professor Ennio Cascetta, l'ex assessore regionale ai trasporti e oggi presidente della Metropolitana di Napoli Spa, a margine del convegno organizzato dalle due amministrazioni comunali isolane per presentare il progetto derivante dallo studio di fattibilità per una nuova subway, una funicolare in galleria che partendo da una nuova stazione, nell'area del Fortino di Marina Grande, dovrebbe effettuare una fermata a Piazzale Europa a Capri per poi raggiungere, sempre in galleria, il centro urbano di Anacapri verso Piazza Cerio. Per presentare l'iniziativa, accolta con non poche perplessità dagli ambientalisti ma anche da esperti di urbanistica, il sindaco di Anacapri ha riunito amministratori comunali e rappresentanti dei commercianti e degli albergatori. A coordinare il dibattito Ernesto Mazzetti, professore ordinario di Geografia Politica ed Economica, e Marino de Luca, ingegnere ed esperto di pianificazione dei trasporti.