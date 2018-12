Capri dice addio ad Anna Mazzola: la leggenda della maratona del Golfo

Martedì 25 Dicembre 2018, 20:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Capri dice addio ad Anna Mazzola. La nuotatrice, campionessa caprese, nata e vissuta a Marina Grande, si è spenta all'età di 91 anni. Una figura leggendaria per la storia caprese che nel 1957 si aggiudicò il titolo di campione del mondo, arrivando prima nella Capri Napoli, una delle gare di gran fondo più difficili e frequentate dai nuotatori provenienti da tutto il mondo. La mitica maratona del Golfo, organizzata sin dal 1954 fino agli anni '90 da “Il Mattino”, all'interno della settimana motonautica a cura del quotidiano, sotto la direzione tecnica dello scomparso giornalista Lello Barbuto, si disputa tuttora, con partenza dalla spiaggia del lido delle Ondine, alle spalle del Porto di Marina Grande.Negli anni '50 lottavano con le onde tra Capri e Napoli, sfidandosi tra loro i campioni egiziani detti “i coccodrilli del Nilo” e quelli argentini, chiamati “i caimani”, tra questi troneggiava Alfredo Camarero nel settore maschile, mentre a sorpresa nella sezione femminile trionfò la giovane isolana Anna Mazzola, impiegando 13 ore, 3 minuti e 55 secondi. I due campioni Camarero e Mazzola furono i punti di riferimento di tanti giovani nuotatori tra gli anni '50 e '60, tra questi il napoletano Giulio Travaglio che si aggiudicò per quattro volte di fila il titolo di campione del mondo nel '65, 66, '67 e '68 e per un'ultima volta nel '70. La caprese Anna Mazzola, dopo la vittoria del '57, si dedicò alla formazione sportiva dei giovani nuotatori isolani e partecipò a gare prestigiose non solo nelle acque del golfo, piazzandosi ai primi posti, come la gara di gran fondo dell'Ontario, in Canada, nel lago di Ohrid in Macedonia, a Mar del Plata con la Miramar in Argentina ed anche in un tratto della Manica tra la Gran Bretagna e la Francia, solo per menzionarne alcune. In ricordo delle sue gesta, la Città di Capri, nel 2004, le dedicò lo slargo della spiaggetta libera da dove parte la maratona di nuoto, con l'apposizione di una targa in cui fu fissata la sua vittoriosa impresa. Ad Anna Mazzola venne anche conferito dal Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, il titolo di Cavaliere al merito della Repubblica italiana. L'ultimo saluto alla loro benemerita concittadina sarà dato dai capresi il 27 dicembre nella Chiesa di San Costanzo a Marina Grande.