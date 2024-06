Capri, festa Jacquemus per i 15 anni del brand: sfilata a Villa Malaparte con Ghali, Tony Effe e Arón Piper

Simon Porte Jacquemus ha scelto Capri per festeggiare i quindici anni del suo omonimo brand: lo stilista francese, nella giornata di ieri, ha presentato la sua ultima collezione intitolata “La Casa” con un’esclusiva sfilata a Villa Malaparte, capolavoro d’architettura arroccata sul promontorio di Punta Massullo.

Per lo stilista, l’appuntamento caprese è un sogno che si realizza: è alle riprese di “Le mépris” (“Il disprezzo”), film girato da Jean-Luc Godard nel 1963, che deve l’ispirazione del suo brand. Il francese si innamorò delle scene ambientate proprio a Villa Malaparte, quell’uso di campi medi e lunghi per inquadrarla in modo quasi documentaristico, con Brigitte Bardot che prende il sole proprio sull’iconico tetto rosso dell’edificio affacciato sul mare. E così ha portato i suoi modelli a sfilare davanti ai Faraglioni, aprendo anche una propria boutique nella lussuosa via Camerelle 61A.

Non è la prima volta che Villa Malaparte, nata negli anni ‘30 dall’incontro tra l’architetto Adalberto Libera e lo scrittore Curzio Malaparte, diventa casa - appunto - dell’alta moda: nel 2015 Luis Vuitton la scelse per presentare la propria collezione di gioielleria, mentre nel 2018 Yves Saint Laurent ci ha girato uno spot con Kate Moss.

Alla défilé hanno partecipato varie celebrità del mondo della moda, dello spettacolo e della musica come Ghali, Tony Effe, Arón Piper e Peggy You.