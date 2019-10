Capri deserta, al via l'operazione inverno: «Arte nelle vetrine»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parte a Capri dall'8 dicembre e andrà avanti fino al 15 gennaio l'operazione, evento che intende valorizzare e promuovere le attività turistiche del territorio nel periodo di bassa stagione, quando l'isola perde del tutto la sua fisionomia di località turistica affollata e vissuta da vip e celebrity di tutto il mondo. Il progetto è del Comune, attraverso il consigliere con delega al turismo Ludovica Di Meglio e il consigliere delegato al Commercio Gian Giuliano Tortoriello, e arriva dopo le polemiche che hanno fatto seguito alle sanzioni inflitte ad alcune griffe che hanno sbarrato le loro boutique su via Camerelle quando ancora il movimento turistico era sostenuto. «L'iniziativa - spiega Di Meglio - è mirata a far vivere sia agli abitanti che ai visitatori almeno fino a metà gennaio quelle atmosfere ed emozioni che Capri sa offrire sin dall'inizio della primavera. Il tema di questa prima edizione riguarda l'ambiente, il territorio e la sua sostenibilità attraverso un uso corretto e responsabile delle sue risorse».Dell'iniziativa il Comune ha dato notizia ai presidenti di Federalberghi, di Capri Excellence e a tutti i titolari delle attività commerciali. Perché il suo successo dipenderà dalla volontà di collaborazione degli imprenditori e delle associazioni: servirà l'allestimento creativo di negozi artigianali, di vetrine, di aree e spazi pubblici del centro storico. Anche, e soprattutto, di quelli chiusi per ferie invernali. Perciò ieri mattina tutti i titolari di esercizi pubblici, commercianti e strutture ricettive «che hanno vetrine che affacciano sulla pubblica strada e che resteranno chiuse per il periodo invernale» hanno ricevuto l'invito da parte del Comune a fornire la propria disponibilità nell'ospitare all'interno dei loro negozi, in sostituzione dei poster messi ad hoc o semplici fogli di carta colorata oppure manichini che restano in mostra sino all'aperura. Chi aderirà al progetto potrà tenere esposte all'interno del negozio vere proprie opere di artisti o oggetti di design create appositamente per l'occasione, oppure decorare le proprie vetrine con vetrofanie retroilluminate.Sarà un primo tentativo per evitare quello che è successo lo scorso inverno, quando il paese,, dava l'impressione di un luogo abbandonato. Un primo tentativo che forse porta su quella strada invocata e mai praticata del prolungamento della stagione turistica almeno sino ai primi giorni di gennaio. Per aderire al progetto - che non prevede nessun onere economico, spiega il consigliere Tortoriello - basta inviare un'email al Comune.