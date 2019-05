Capri Palace agli arabi: «Ma il brand non cambierà»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 14 Maggio 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tramonta la mezza luna, il simbolo della Turchia che dal 2013 illumina il Capri Palace. Le indiscrezioni che prima si raccoglievano a mezza voce sul passaggio di mano dell'albergo a cinque stelle a un fondo internazionale con sede a Dubai tra qualche ora o qualche giorno saranno confermate con la firma del contratto. L'hotel diventato negli ultimi vent'anni location privilegiata di magnati russi e arabi e di vip italiani si appresta a cambiare proprietà. Difficile trovare un riscontro ufficiale: il Ceo e general manager del Capri Palace Ermanno Zanini non conferma ma neanche smentisce la notizia che sta facendo il giro nel mondo del lusso non solo caprese. «Posso solo dire dichiara Zanini che il Capri Palace sta al centro dell'interesse di grandi holding da qualche tempo. Di certo però non entrerà mai in nessuna catena dei grandi alberghi, il suo brand resisterà, come quello della boutique Mariorita e del beach club Il Riccio. Così come resterà immutato il management, che mi vede Ceo e direttore generale del Capri Palace - conclude Zanini - insieme a tutto lo staff e il personale».