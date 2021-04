Capri scuole aperte al 50%, il Comune organizza il trasporto e la vigilanza

Capri alunni in presenza al 50% nelle scuole elementari e medie. Per evitare l’assalto ai mezzi pubblici il Comune di Capri e l’assessore alla pubblica istruzione Anna De Simone hanno istituito un servizio di trasporto con bus di una società privata riservata ai bambini che abitano a Marina Grande e nelle aree limitrofe lungo la strada Provinciale che porta da Marina Grande sino in Piazzetta. Il Comune ha anche acconsentito ai genitori che accompagnano con mezzi propri gli scolari previo autorizzazione di lasciare per il tempo necessario la propria auto nel parcheggio senza pagare la tariffa imposto.

Mediante il servizio affidato ad una cooperativa agli alunni che saliranno a bordo verrà inoltre garantita la distanza, l’utilizzo della mascherina, sanificazione fino all’igienizzazione del veicolo. All’esterno dei plessi scolastici delle scuole elementari in Piazzetta e Tiberio e le medie di Piazzale Europa è stato predisposto dal Comune di Capri e la Protezione Civile un servizio di vigilanza per evitare assembramenti da parte dei genitori in attesa che i bambini escano al termine lezione. D'accordo con la dirigenza scolastica gli alunni usciranno una classe alla volta a distanza di pochi minuti per consentire il regolare deflusso.