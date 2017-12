Domenica 24 Dicembre 2017, 11:06 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2017 11:06

L'isola di Capri festeggia l'arrivo del Natale con un piccolo presepe posizionato sui fondali a largo del Faro di Punta Carena di Anacapri. L'iniziativa, nel segno della tradizione e della fede cristiana, è stata ideata e promossa dall Asic, Associazione subacquea isola di Capri.La composizione artistica, realizzata da Catello, un giovane artista locale, prima di essere riposta sul fondale marino, è stata "benedetta" dal parroco di Anacapri don Massimo Maresca sulla piazzola del Faro di Punta Carena. Immediatamente dopo i sub, hanno immortalato la natività con alcuni scatti di rito, per poi immergersi nel profondo blu e far scomparire la composizione presepiale, adagiandola sul fondale marino. Già in passato i sub dell'isola avevano posizionato presepi sui fondali capresi. Quest'anno, il simbolo della Natività, resterà immerso nelle acque blu in prossimità del Faro, per l'intero periodo delle festività natalizie.