Capri fracassona e musica a tutto volume: il flop dei controlli

Mercoledì 28 Agosto 2019, 07:30

Capri fracassona, isola-discoteca a terra e, fenomeno nuovo e ormai imperante, isola assediata dai «centibel» anche da mare. Fra proteste e rassegnazione, a Marina Piccola non si parla d'altro. «Un'autentica violenza in un posto magico», dice della musica sparata a tutto volume dalle barche in rada Ilaria Iacono, della storica famiglia della Canzone del mare. Nomi eccellenti di professionisti e habitué sin dalla prima gioventù, che a Capri hanno ville o appartamenti in edifici storici e conoscono dell'isola ogni angolo, alla protesta provano ad aggiungere qualche proposta di soluzione.