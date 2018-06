Martedì 12 Giugno 2018, 09:53 - Ultimo aggiornamento: 12-06-2018 09:53

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare annessa al ricorso per la revocazione straordinaria presentato dalla Florida 2000 che, per l’appalto relativo alle pulizie del Cardarelli, da anni ha ingaggiato un braccio di ferro giudiziario contro la Romeo Gestioni (assistita dagli avvocati Raffaele Ferola e Bianca Luisa Napolitano) e l’azienda Cardarelli (assistita dagli avvocati Antonio Nardone e Giuseppe Ceceri). I giudici (terza sezione, presidente Marco Lipari) hanno respinto l’istanza, esprimendo perplessità sulla tempestività del ricorso e la sua ammissibilità. La revocazione in questione era stata chiesta dalla Florida a maggio indicando come elemento di novità la delibera Anac del dicembre 2017. Di qui la tesi secondo cui il ricorso sarebbe tardivo, in quanto presentato mesi dopo il documento a cui si riferisce. Nell’ordinanza si fa riferimento a un eventuale danno calcolato comparando gli interessi pubblici e privati e si ritiene prevalente l’esigenza di dare continuità esecutiva al servizio svolto dal 2014 dalla Romeo Gestioni.