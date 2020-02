Carnevale 2020, a Napoli sfilano Borrelli, il parcheggiatore abusivo e la signora che butta la spazzatura fuori orario

LEGGI ANCHE

Ormai a Napoli per Carnevale sembra si faccia a gara nell’inventarsi il travestimento più originale per i propri figli. Messi in soffitta i costumi di supereroi e personaggi delle favole, la creatività dei napoletani è sempre più ispirata dalla realtà che li circonda. E se l’anno scorso avevano fatto discutere la, ilo la piccola coppia travestita da Fabrizio Corona Silvia Provvedi , quest’anno la scelta di qualcuno di far sfilare i loro ragazzini nei panni del consigliere regionale,, di un parcheggiatore abusivo e di una donna sciatta e incivile, sembra raccogliere più consensi che critiche.Lo stesso Borrelli ha accolto con favore la rappresentazione ironica delle sue battaglie: «Ringrazio i genitori dei due simpatici bimbi per avermi inviato queste foto e per la dedica che mi hanno lasciato: "". L'ho trovata un'iniziativa simpatica – scrive su Facebook l’esponente dei Verdi –. Quello che però ritengo più importante è che da un lato i genitori riescano a trasmettere ai loro figli i valori della civiltà, del rispetto delle regole e dell'amore per la propria città e per l'ambiente che li circonda. Dall'altro che i due bambini, in questo modo, comunichino il medesimo messaggio di civiltà ai loro coetanei».Insomma, il piccolo Borrelli, che sfila per le strade di Napoli con il baby parcheggiatore abusivo e la signora-bambina che in vestaglia e pantofole getta la spazzatura fuori orario, sembra essere stato accolto con simpatia, conferendogli un messaggio positivo. Resta, però, la perplessità nel vedere bambini indossare costumi che si fatica a immaginare siano una loro scelta., che per un giorno possono sognare di essere un principe, una fata o un personaggio con super poteri in grado di sconfiggere il male. E, invece, in questo modo si proiettano su di loro problemi quotidiani che dovrebbero riguardarli fino a un certo punto, snaturando una festa che dovrebbe favorire la fuga dalla realtà. In altre parole: va bene l’educazione civica impartita ai più piccoli, ma