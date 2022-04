«Il caro energia frena i servizi: così il terziario resta al palo»

Le aziende del terziario avanzato vivono di riflesso il rincaro dei prodotti energetici. Il fenomeno incide sulle attività delle imprese per le quali le società del terziario svolgono servizi di consulenza. A spiegarlo è Fabrizio Fiordiliso di Strategia di Impresa, società che opera su tutto il territorio nazionale. «Siamo un'azienda di servizi di consulenza in vari settori, in particolare per la finanza strutturata e sostenibile....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati