Caruso: un caffè per ricordare il grande tenore, l'omaggio del Gran Caffè Gambrinus

Enrico Caruso agli esordi della sua carriera, sarebbe stato anche al Gran Caffè Gambrinus, luogo preferito di intellettuali e artisti. In occasione del centenario della sua morte, avvenuta il 2 agosto 1921, il locale storico ha deciso di realizzare un caffè gourmet a base di menta, un ingrediente che piaceva molto a Caruso.

La ricetta: versare all’interno di una coppa da cocktail in vetro del caffè freddo alla napoletana, tipo granita e già zuccherato, e una crema fatta shakerando panna liquida e sciroppo di menta. Decorare con una foglia di menta, con una spolverata di cacao in polvere o con scaglie di cioccolato fondente in base al proprio gusto.

L'idea: il caffè Caruso su idea di Michele Sergio e Massimiliano Rosati, realizzata dallo storico maestro caffettiere del locale Lello Rocchetti, intende abbinare al caffè proprio la menta. Ma perché? Si racconta che al tenore napoletano piacesse così tanto che in tournee negli Stati Uniti chiedeva spesso ai barman di aggiungerla all’interno anche dei cocktail, da qui è nato il cocktail Caruso. Dal passato al presente con il caffè Caruso del Gran Caffè Gambrinus, che viene realizzato e servito proprio in una coppa in vetro per richiamare il cocktail Caruso.