Napoli, inauguarata la Casa delle Genti: «Sarà un albergo a 5 cuori»

Il Comune di Napoli si dota di ulteriori 32 posti per l'accoglienza dei senza fissa dimora presso la Casa delle Genti, in via Peppino De Filippo. Il servizio nasce dalla collaborazione tra l'amministrazione e la Fondazione Ritiro di Santa Maria del gran trionfo.

«È importante migliorare l'accoglienza - ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi - costruire un'accoglienza più moderna che sia in grado di dare una risposta ai bisogni delle persone e di toglierle dalla strada per far sì che migliori la loro condizione ma anche la condizione della città. Si tratta di un'emergenza storica che si è aggravata moltissimo con la pandemia, un'emergenza a cui dobbiamo dare una risposta strutturale e il lavoro che sta facendo l'assessore Trapanese va proprio in questa direzione».

APPROFONDIMENTI LA SOLIDARIETÀ Casa delle Genti a Napoli, lunedi l'inaugurazione del centro di... L'ANNIVERSARIO «Solidarietà e convivenza»: A3F festeggia i suoi... L'INIZIATIVA Napoli, apre la Comunità delle Genti casa della Curia per...

La struttura è dotata di 16 camere doppie e di un'area Covid per far fronte anche all'emergenza epidemiologica così da garantire una maggiore sicurezza alle persone accolte e agli operatori. La casa, che si estende su una superficie di 4mila mq, offre numerosi servizi: lavanderia, sala pranzo, cucina, servizi igienici, sala multimediale, terrazzo, sala tv, rete wifi, aula informatica, sala deposito valigie, cappella, giardino, infermeria, sala counseling e laboratori di ascolto e di promozione.

«Con questa struttura che mi piace definire un albergo a 5 cuori la Comunità delle Genti continua la sua missione - ha sottolineato padre Salvatore Fari, presidente della Fondazione - perché abbiamo pensato di costruire reti samaritane a cui oggi si aggiunge anche il Comune che finanzia questa bellissima struttura e opera di comunità». La Casa delle Genti, finanziata dall'amministrazione con uno stanziamento di 120mila euro, vuole essere non solo un luogo in cui le persone si possono riparare dal freddo della notte e avere pasti caldi, ma anche luogo di relazioni e di supporto per favorire la ricostruzione di una dignità spesso fragile e calpestata e la reintegrazione nel contesto sociale.

In questi mesi l'amministrazione comunale ha lavorato per ampliare l'offerta di posti letto per senza fissa dimora attivandone 75 ulteriori: 30 derivati dall'ampliamento del dormitorio pubblico di via De Blasis, 15 sono stati attivati nella struttura di via Tanucci a cui si aggiungo i 32 inaugurati oggi presso la Casa delle Genti. «Abbiamo aumentato l'offerta nelle ultime settimane - ha concluso il sindaco - È chiaro che è ancora insufficiente, ma speriamo di incrementarla con soluzioni un pò diverse nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Dobbiamo però dire che il tema non è soltanto creare posti di accoglienza ma è anche convincere, con un'azione continuativa, le persone che sono in strada ad andare a dormire al coperto e dunque convincerle ad accettare questa offerta ed è un lavoro che va fatto insieme alle associazioni, alle nostre strutture comunali, al nostro personale di strada».