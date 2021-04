«La Casa di Matteo è a rischio: il Comune di Napoli non paga più»

«Il Comune di Napoli ci deve 400mila euro per La Casa di Matteo. Siamo allo stremo: non chiudo perché da padre, non potrei più mettere la testa sul cuscino»: a lanciare la denuncia e un appello sulla sua pagina Facebook è Luca Trapanese, fondatore della comunità familiare per minori che dal 2017 accoglie bambini con patologie gravissime, abbandonati dalle famiglie perché rifiutati o per gravi indigenze. Ma il Comune deve fare i conti con un...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati