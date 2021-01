Casandrino, strade invase dai liquami: Sos alla Regione via web

«La nostra città non è Venezia, ma merita comunque attenzione, siamo costretti a vivere con le paratie per impedire che acque putride invadano i locali a piano terra»: un grido di dolore che da 40 anni, esercenti e cittadini continuano a lanciare dopo l'ennesimo, periodico, allagamento annunciato. Il problema, nonostante un progetto finanziato sette anni fa, non ha mai trovato soluzione.

Adesso arriva un'interrogazione del consigliere regionale Luigi Cirillo, che ha di nuovo richiamato l'attenzione sul disastro ambientale.

E come primo riscontro, per valutare eventuali ipotesi di soluzione, domani alle 16 è prevista una videoconferenza convocata dall'assessore regionale all'Ambiente Fulvio Bonavitacola, alla quale parteciperanno Michele Palmieri, direttore generale delle difesa del suolo della Regione; il sindaco Rosa Marrazzo; l'assessore ai lavori pubblici Domenico Landolfo, il capoufficio tecnico Michele Marrazzo e il consigliere regionale Luigi Cirillo che ha presentato l'interrogazione dopo aver effettuato un sopralluogo in via Lavinaio, una strada sterrata che collega con Melito e dove sfocia una conduttura che funge da valvola di sfogo del collettore fognario che convoglia le acque reflue che arrivano dalla zona alta di Napoli. Da questo tubo, di grosse dimensioni, fuoriescono anche i liquami provenienti dalla zona ospedaliera, con il loro carico sospetto. E anche se a Casandrino non piove, talvolta accade che rivoli di acqua putrida si riversino da via Lavinaio sulla provinciale per Arzano, arrivando in piazza a Casandrino. Quando però si registrano precipitazioni, l'allagamento è garantito. I tombini saltano come tappi. I danni non si contano.

Quando i liquami defluiscono, poi, restano sull'asfalto rifiuti e materiali diversi. Sotto accusa il collettore in cemento, realizzato una quarantina di anni fa, dalla ex Casmez, ricavandolo dalla copertura del vecchio alveo, che raramente tracimava e quando accadeva, inondava le vicine campagne. Da anni ci si batte per il riconoscimento dello stato di calamità, ma soprattutto per risolvere il problema. I danni non si contano. E pesano sulle casse del Comune. Nel 2014 un progetto che prevedeva di realizzare un bypass che dalla provinciale portasse ai confini con Grumo Nevano, zona cimitero, venne finanziato (4.404.158 euro) ma trovò ostacoli nei «cugini» grumesi, in quanto il problema degli allagamenti avrebbe solo cambiato sede. Naufragato anche un altro progetto regionale che puntava a realizzare un collettore parallelo a quello esistente. Non ebbe seguito. Ipotizzata anche un'altra soluzione, secondo i tecnici la più percorribile, quella di creare un bypass a monte, che potrebbe alleggerire la portata idrica che arriva a Casandrino. I fondi stanziati nel 2014 però, sarebbero insufficienti.

L'associazione No biocidio, che si batte per la tutela dell'ambiente, ha presentato diverse denunce, alle quali si è interessata anche la Forestale. Mobilitata anche l' associazione Nessun biocidio. Segnalazioni tutte in attesa di riscontro. Qualche giorno fa il consigliere regionale Luigi Cirillo ha deciso di effettuare un sopralluogo in via Lavinaio, accompagnato dall'assessore Domenico Landolfo e dal tecnico comunale Michele Marrazzo che gli hanno mostrato dal vivo il problema. Da qui l'interrogazione che ha dato il via alla videoconferenza, «con l'obiettivo di ricondurre a condizione di normalità una situazione cronica di disagio a causa del mancato contenimento dei deflussi ed il conseguente perpetrarsi del fenomeno dell'allagamento urbano del comune di Casandrino», scrive Cirillo. L'assessore Landolfo è fiducioso: «Ringrazio per l'attenzione il consigliere regionale e il cittadino Cosimo Alterio che ha mediato l'incontro, siamo ottimisti, speriamo di dare una risposta concreta ai nostri concittadini: ho mostrato a Cirillo decine di video degli allagamenti».

Ultimo aggiornamento: 11:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA