Casina del boschetto, fine della vergogna: sono partiti i lavori nella villa comunale di Napoli

Mercoledì 31 Luglio 2019, 08:30

Qui ex Circolo della Stampa, in Villa Comunale. Ci siamo: finalmente si parte, e per davvero. Dall'altra mattina la struttura affacciata sul Lungomare, distrutta e abbandonata da oltre due decenni e storico regno di clochard e tossicodipendenti, è diventata l'area di lavoro degli operai. Montano i ponteggi, dopo gli sgomberi e la pulizia dei giorni scorsi. L'edificio si trasformerà nel «Museo Darwin-Dohrn».«Da ieri spiega il presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn Roberto Danovaro fino all'estate prossima non ci fermeremo più. Contiamo di finire i lavori a ridosso dell'inverno del 2020, se non prima».