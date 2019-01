Cassonetti interrati, addio rifiuti nel centro di Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 3 Gennaio 2019, 07:00

In città dopo la notte di Capodanno sono rimasti un po' di cumuli d'immondizia in giro che hanno regalato pessime sensazioni. La questione è legata a una vicenda di orari di lavoro degli Stir il primo gennaio, problema piccolo e già praticamente risolto, spiegano da Asìa dove sono concentrati sul futuro della raccolta che parte dal Centro Storico e annuncia d'essere profondamente innovativo.Ci sono cinque milioni a disposizione per cancellare anche i cassonetti della differenziata dopo aver messo al bando quelli dell'indifferenziata grazie al porta a porta che funziona assai bene in quell'area. Ora il progetto di sostituire gli attuali cassonetti della differenziata con nuove strutture interrate, ha smesso d'essere un progetto: è partito il bando per le prime quindici nuove postazioni.