Napoli, Castel Capuano abbandonato al degrado tra incuria e rifiuti

Prima fortezza normanna, poi tribunale di Napoli ed ora discarica a cielo aperto in pieno centro storico. Il monumento simbolo del degrado è Castel Capuano, in piazza Enrico De Nicola, i cui giardini sono quasi spariti sotto i rifiuti che costantemente vengono accumulati ad ogni ora del giorno e della notte. Un vero scempio che testimonia l'abbandono a cui è sottoposta l'antica fortificazione che, attraverso i secoli, ha subito varie trasformazioni sino a diventare immondezzaio.

«Fu il palazzo di giustizia dei napoletani – afferma Armando Simeone del “Comitato lenzuola bianche” – ed ha fatto la storia della nostra città. Castelcapuano e la zona in cui insiste, oggi patrimonio Unesco, è completamente abbandonato a se stesso ed al degrado che lo circonda. C'è solo da indignarsi davanti a turisti sbigottiti che ironicamente sorridono, evitando anche di fotografare l'immondizia che si vede dall'esterno. La pulizia e le operazioni di ordinaria manutenzione, devono essere la normalità e non una necessità dettata dall'emergenza. Non possiamo continuare così senza soluzioni e senza un progetto di recupero per un bene comune di straordinaria importanza come il Castel Capuano».