Champagne, piatti e bicchieri: a Sant’Elmo i rifiuti della festa

Martedì 17 Settembre 2019, 12:45

Un festeggiamento, forse un compleanno. Stamattina Castel Sant’Elmo si presenta così ai suoi residenti ed ai numerosi turisti che si sono recati al museo. Champagne, bicchieri e piatti di plastica lasciati sul muretto, oltre a carte sporche e residui di cibo a terra. Numerose le bottiglie di vino e birra rotte in strada e sui marciapiedi.«Qualcuno ha avuto l'idea di festeggiare il suo compleanno sulla bellissima terrazza di San Martino – dice un residente mostrando la foto sui social - e devo dire che è stata una stupenda idea, visto che il posto è apprezzato non solo di noi napoletani ma anche di molti turisti che si recano qui per il panorama, ammirando la bellezza della nostra città. Castel Sant'Elmo, è uno dei nostri sette castelli, ed è una vergogna inaudita per come è stata lasciata ieri notte».La foto fa il giro dei social, le critiche sono dure e violente, ma l’utente ha l’obiettivo di farla arrivare al festeggiato: «Pubblico questa foto nella speranza che per qualche perversa catena di amicizie su facebook faccia raggiungere questo messaggio direttamente al festeggiato, o a qualcuno dei tanti "invitati al banchetto" che a fine serata hanno lasciato una disastro indescrivibile, ora tornate e pulite».