In data 28/05/2024 la regione Campania, presso L’Hotel dei Congressi di Castellammare di Stabia, ospiterà il primo Congresso Regionale dell’associazione professionale a carattere sindacale Pianeta Sindacale Carabinieri PSC - ASSIEME.

L’associazione sindacale Pianeta Sindacale Carabinieri rappresenta una delle maggiori associazioni di categoria di Carabinieri emersa nel nuovo panorama sindacale che si è venuto a creare con l’apertura alla sindacalizzazione delle forze armate.

APPROFONDIMENTI Juve Stabia, lavori allo Stadio Menti: lotta contro il tempo per il restyling Il Cuore tra le Mani, disegni e colori per la pediatria di Castellammare Omicidi a Castellammare, condannati i pentiti: un killer “in prestito” da altro clan

«Questo evento è unico nella storia dell’Arma dei Carabinieri e rappresenta una pietra miliare nello sviluppo del sindacalismo italiano», dichiara Vincenzo Romeo, Segretario Generale di PSC.

Per la prima volta, tutti i Carabinieri sono chiamati a eleggere democraticamente i loro rappresentanti e i quadri dirigenti che guideranno l’associazione per i prossimi quattro anni.

Sin dalla sua costituzione, Pianeta Sindacale Carabinieri si è affermata come interlocutore verso il governo per la tutela dei Carabinieri e per il miglioramento delle loro condizioni di lavoro, affinché possano offrire un servizio sempre più rispondente ai crescenti bisogni di sicurezza della collettività.

Saranno invitate le autorità militari e civili.

Pianeta Sindacale Carabinieri - PSC ASSIEME è un’associazione professionale a carattere sindacale dell’Arma dei Carabinieri autorizzata dal Ministro della Difesa il 26 febbraio 2021.

La proposta formale per la sua costituzione è stata elaborata il 28 settembre 2020 durante una riunione a Roma con 40 membri dell’Arma, conclusiva di un anno e mezzo di incontri (avvenuti soprattutto in via telematica) e confronti. Questo incontro finale venne denominato, in modo del tutto naturale, “Incontro ASSIEME”, e ha portato alla definizione di un percorso umano, morale e professionale. Il nome finale del progetto prese forma e venne intitolato PIANETA SINDACALE CARABINIERI - PSC ASSIEME. Il logo dell’associazione rappresenta un falco nei colori del tricolore, simbolo di velocità e coraggio, quel coraggio di chi si dirige in picchiata a raggiungere gli obiettivi e, nel caso di PSC ASSIEME, uno di questi è soddisfare le aspettative dei Carabinieri associati.

Pianeta Sindacale Carabinieri mira a essere un punto di riferimento affidabile per i Carabinieri, combinando supporto tecnologico avanzato e assistenza personale: i tutor e i coordinatori di riferimento per territorio sono a disposizione dell’associato in qualsiasi momento. Inoltre, ogni associato ha accesso a un’area web dedicata per comunicazioni riservate e servizi esclusivi, con un’attenzione particolare alla tutela legale, alla salute e al benessere, incluse iniziative di sanità, psicologia e prevenzione. PSC ASSIEME si dedica non solo a rappresentare professionalmente i carabinieri di oggi, ma anche a costruire un futuro condiviso e sostenibile per l’associazione e i suoi membri.