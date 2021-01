Castellammare: scuole medie chiuse dopo una settimana. E superiori non riaprono fino al 13 febbraio. L'ordinanza del sindaco Cimmino

Scuole che aprono. Scuole che chiudono. A Castellammare dopo una settimana in presenza richiude la media inferiore e da lunedì 1 febbraio ancora dad per le superiori. La decisione è del sindaco Gaetano Cimmino che anche sui social pubblica l'ordinanza per le scuole del territorio. Restano aperte invece le classi dell'infanzia e della primaria.

"Ho appena firmato un’ordinanza per disporre la sospensione della didattica in presenza nelle scuole secondarie di I e di II grado da lunedì 1 febbraio a sabato 13 febbraio.

La nostra città ha un’elevata concentrazione di istituti scolastici sul territorio comunale e una notevolissima platea scolastica, composta da migliaia di studenti provenienti anche dai Comuni limitrofi-scrive il primo cittadino- la ripresa delle attività didattiche in presenza implica inevitabilmente la movimentazione di un importante flusso di studenti agli orari di ingresso e di uscita in prossimità sia degli istituti scolastici sia degli snodi critici del sistema di trasporto pubblico locale.

E in assenza di risposte chiare da parte degli enti competenti circa l’attuale numero dei cittadini positivi e l’indice Rt del contagio, non posso permettere che i cittadini, e soprattutto la platea scolastica, siano esposti a rischi per la salute".

