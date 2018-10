Le «Cattive compagnie» del beato Romano: la protesta dei comitati di quartiere

Martedì 2 Ottobre 2018, 16:53

TORRE DEL GRECO - Appare un manifesto del Beato Vincenzo Romano sotto la scritta «Cattive compagnie»: l'indignazione dei cittadini. In viale Ungheria, proprio a due passi dallo stadio Liguori è stato affisso un manifesto del futuro Santo Vincenzo Romano proprio accanto ai murales del gruppo ultrà del tifo corallino «Cattive compagnie». Il manifesto, che riporta l'immagine del Parroco Santo e il via alle manifestazioni per la canonizzazione, dal 12 ottobre fino a metà dicembre, ha indignato molti cittadini.In particolare Giuseppe Demino, presidente del Comitato di Quartiere «La Vesuviana» ha lanciato subito un appello affinché il manifesto vada rimosso perché può dare un cattivo messaggio.«Abbiamo scoperto questo manifesto - ha detto Demino - affisso in un posto assolutamente inadeguato. Faccio appello a chi si occupa dell'affissione di rimuoverlo perché è un messaggio negativo. Ci sono molti fedeli in questa zona che potrebbero coglierlo come un’offesa».