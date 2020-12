Cavalleggeri d'Aosta, ecco l'albero delle fiabe realizzato dai bambini

Un albero addobbato dai bambini del quartiere, senza palline e fiocchi ma con colorate fiabe disegnate con la loro fantasia. A Cavalleggeri d’Aosta si realizza una bella storia di Natale, di quelle che donano speranza e gioia. A realizzarla è l’associazione di volontariato Generazioni senza confini, composta da nove donne e presieduta da Cinzia De Santis, da anni impegnata nel rione per proporre ai più piccoli attività ludiche e di condivisione che per la pandemia si sono dovute interrompere. «Abbiamo cercato di resistere e nella prima fase ci sia occupati di sostegno a diverse famiglie in difficoltà» racconta De Santis. «Poi in estate ci siamo rimboccati le maniche per riprendere le attività in presenza e abbiamo realizzato un fantastico campo estivo che ha dato una iniezione di gioia e fiducia a circa 40 bambini. Ad Halloween, rispettando tutte le norme antiCovid, abbiamo portato a casa dei bimbi un sacchetto di caramelle e dolciumi in cambio di un disegno che esprimesse le loro emozioni. E per Natale volevamo qualcosa di speciale che li ponesse in primo piano». Autorizzati dalla Municipalità 10, e sponsorizzati dalla farmacia San Ciro con il contributo de La Campagnola che ha in affido un’aiuola nei giardinetti di via Luigi Rizzo, hanno realizzato un albero molto particolare, arricchito dei disegni fatti dai bambini. «Disegni che evocano le fiabe perché in questo momento abbiamo bisogno di evadere e sognare» ammette De Santis.

© RIPRODUZIONE RISERVATA