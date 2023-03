A cavallo a Napoli per festeggiare lo scudetto

'O ciuccio è una espressione napoletana per indicare l'asino, e a Napoli anche durante l'organizzazione dei festeggiamenti per lo scudetto si trovano i modi più strani di esprimersi.

È comparso un uomo a cavallo vestito con gadget del Napoli da testa a piedi, sia per lui che per il cavallo stesso.

Perchè 'O Ciuccio? con «L'asino di Fechella» nasce il ciuccio del Napoli.

Nel centro storico di Napoli cominciò la leggenda del ciuccio: un tifoso spiegò come la squadra del Napoli quando è in grande difficoltà sembri «l'asino di Fechella: trentatré piaghe e la coda marcia».

Fechella era un ambulante che girava per Napoli con un carretto trainato da un asino stanco che si accasciava perchè stanco e sfinito dal lavoro forzato.

I tifosi cominciarono a chiamare la squadra come asini, e questa cosa fu ascoltata da Felice Scandone, giornalista e ex giocatore del club che rese il detto famoso.

Nel 1930 dopo un Napoli-Juventus 2-2 venne fatto sfilare proprio l'animale, divenendo così un simbolo portafortuna.