«La Campania, con un'età media di 42,8 anni - 42 del 2019 - continua a essere la regione più giovane, la Liguria quella più anziana: 48,7 come nel 2019». Lo sottolinea l'Istat riguardo ai dati del Censimento della popolazione e dinamica demografica 2020. «Il comune più giovane è, come nel 2019, Orta di Atella, in provincia di Caserta, con età media 35,7 anni, mentre il più vecchio è Ribordone, in provincia di Torino, età media 66,1 anni - emerge dai dati - Lo squilibrio della piramide per età della popolazione è ben evidenziato anche dal confronto tra la numerosità degli anziani - 65 anni e più - e quella dei bambini sotto i 6 anni di età. Nel 2020 per ogni bambino si contano 5,1 anziani a livello nazionale, valore che scende a 3,8 in Trentino-Alto Adige e Campania, e arriva a 7,6 in Liguria».

APPROFONDIMENTI I CONTI PUBBLICI L’Ocse: «Redditi bassi, pochi giovani. Andrete in... I CONTI PUBBLICI In pensione a 71 anni chi inizia oggi a lavorare. Ocse: età... I DATI Lavoro, l'Istat: «L'occupazione a ottobre è...