Censimento delle vittime del mare, appello ai procidani: «Segnalatele»

Sabato 30 Marzo 2019, 13:00

Un elenco dei marittimi procidani deceduti in mare nell'assolvimento del proprio lavoro. L'iniziativa è stata lanciata dall'amministrazione comunale attraverso una delibera di giunta proposta dall'assessore al mare Antonio Carannante. La cittadinanza è stata, perciò, invitata a comunicare al Comune i nominativi dei marittimi di loro conoscenza, deceduti sul lavoro, indicandone possibilmente i dati anagrafici e il luogo del sinistro. Ciò entro il 31 luglio prossimo, al fine di commissionare un monumento - ricordo. In verità una stele commemorativa dei marittimi morti in mare esisteva già in località Marina Grande, proprio a fronte della stazione marittima. Fu inspiegabilmente abbattuta in occasione dei lavori di ammodernamento del posto agli inizi degli anni '90. Spiega l'assessore Carannante: «Mantenere vivo il ricordo dei marittimi che hanno perso la vita sul lavoro a bordo è doveroso ed essenziale per la memoria collettiva e quindi per la tutela dell'identità della storia della nostra isola».