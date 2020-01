Inaugurata area di allattamento al seno nel Centro Commerciale nel Napoletano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inaugurato questo pomeriggio all'interno del Centro Commerciale Quarto Nuovo uno spazio per l’allattamento al seno realizzato su iniziativa dell’Asl Napoli 2 Nord. Lo spazio è attrezzato con poltrone, fasciatoio e garantisce condizioni igieniche e di privacy idonee per l’allattamento. La giornata ha visto il coinvolgimento anche di alcune mamme seguite dal consultorio familiare di Quarto. All'evento hanno preso parte: Monica Vanni, Direttore Sanitario dell’Asl Napoli 2 Nord; Antonio Sabino, Sindaco di Quarto; Vincenzo Pio Comune, Direttore Dipartimento Materno Infantile dell’Asl Napoli 2 Nord. Il progetto fa parte del "Percorso nascita": una serie di attività dedicate alle neo mamme con consigli e aiuti pratici per il parto, l'allattamento e il primo contatto mamma neonato.