Napoli, il centro congressi della Federico II ospita il 76esimo Convegno Nazionale Ande, “L’Europa siamo noi”

Venerdì 12 aprile, presso il Centro Congressi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II di via Partenope, si rinnova un rito, giunto alla settantaseiesima edizione, istituito dall’Ande (Associazione Nazionale Donne Elettrici, fondata nel 1946 da Carla Orlando Garabelli, che si ispirò all’esempio americano fornito da The League of Women Voters).

Il 76° Convegno Nazionale Ande, “L’Europa siamo noi”, quest’anno contempla l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, ed i patrocini della Commissione Europea, del Comune di Napoli, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, del Comitato Unico di Garanzia, dell’Ordine dei Giornalisti di Campania, per l’estrema attualità degli argomenti affrontati, esposti da relatori autorevoli, provenienti dalle istituzioni citate, in un periodo storico in cui il repentino evolversi degli eventi muta quotidianamente scenari ed esiti, in tutti i ministeri ed ambiti d’azione europei.

Numerose sono le delegazioni dell’Ande provenienti da tutta Italia e attese il 12 ed il 13 aprile, in occasione del Convegno Nazionale “L’Europa siamo noi” non solo per testimoniare l'impegno dell'Ande per l'Europa, ma altresì per seguire e discutere aspetti e stati dell’arte, calati nella quotidianità, dalla parità di genere al valore della democrazia.

Il tema, identificato nel 2023, è stato elaborato e promosso per una molteplicità di fattori: per la storia dell’Ande, che da sempre promuove momenti di approfondimento legati all’Europa (nel 1969 Napoli ospitò il XXI Convegno Nazionale Ande: Formazione di una Coscienza Europea), per un fattore temporale contingente, a poche settimane dalle elezioni europee, ed ancora per offrire momenti di confronto e dibattito, di formazione e crescita.

«Un onore, un’emozione e una grande responsabilità, ospitare il 76° convegno nazionale» Afferma Clarissa Campodonico, Presidente Ande Napoli.

Parlare d’Europa non è né banale né scontato, è fondamentale, propedeutico alle imminenti elezioni, indispensabile per rischiarare dubbi o zone d’ombra, per consolidare una visione, per comprenderne la storia e fissare nuovi obiettivi, per mettere a fuoco una visione.