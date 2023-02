«Il progetto originale di Kenzo Tange per il Centro direzionale prevedeva una serie di attrezzature sportive e di attrazione sociale che poi non sono state realizzate. Elementi che avrebbero potuto creare una cittadella molto diversa dall'area di soli uffici che conosciamo oggi. Per un rilancio futuro bisogna tornare a quel tipo di visione». È l'idea di sviluppo del Centro direzionale di Andrea Maglio, professore di storia dell'Architettura dell'Università Federico II che lancia così il suo modello di sviluppo della cittadella da troppo tempo sospesa tra incuria e desertificazione. «Bisognerebbe guardare ad una city che abbia un mix di soluzioni diverse come accade in altre città europee per esempio a Parigi», spiega ancora Maglio. Per il professore federiciano, il modello di cambiamento della "Dèfence" della capitale parigina è la strada da seguire. «Anche lì l'area della cittadella nasceva come centro pressoché monofunzionale ma si è intervenuti cercando di diversificare le funzioni in modo da renderlo più attrattivo». L'occasione per parlare del rilancio del Centro direzionale è stata la presentazione del libro “Kenzo Tange - gli anni della rivoluzione formale” di Giusi Ciotoli e Marco Falsetti, architetti romani che hanno analizzato la prima fase professionale dell'architetto giapponese che ha progettato il Centro direzionale e definito dagli autori «la prima vera archistar internazionale».

Con il mare di Posillipo sullo sfondo, Ciotoli e Falsetti hanno discusso del percorso professionale di Tange all'interno della sede della fondazione culturale Enzo De Felice a palazzo Donn'Anna. Nel corso del dibattito è stato proprio il professor Maglio ad approfondire il tema del Centro direzionale. E rispetto all'idea diffusa di spostare lì la movida, Maglio evidenzia un rischio: «La realizzazione di attrazioni diverse può essere un aiuto ma questo tipo di processi sono spontanei e difficili da regolare». Riguardo le perplessità sulla creazione di un "doppione" del Centro direzionale con il progetto Porta Est, invece, Maglio chiosa: «Se il Centro fosse svuotato senza prevedere misure di compensazione ci sarebbe una desertificazione. Se invece si creassero funzioni diverse all'interno del Centro direzionale, che sarebbero benvenute, il problema sarebbe superabile».

Durante il dibattito, introdotto dalla presidente della Fondazione Ezio De Felice Marina Colonna e nel corso del quale sono intervenuti anche la docente di storia dell'Architettura della Federico II Gemma Belli e la professoressa dell'Università di Pavia Olimpia Niglio, anche gli autori del libro si sono soffermati sul tema Centro direzionale, nonostante il loro volume esamini l'opera di Tange in un periodo precedente a quello della realizzazione della cittadella. «Dopo la pubblicazione del libro stiamo continuando la nostra opera di ricerca e concentrandoci proprio sulla realizzazione di queste cittadelle. Tange è stato fondamentale nella definizione del concetto di Centro direzionale», annuncia Giusi Ciotoli. L'altro autore, Marco Falsetti, spiega come anche il progetto della cittadella di Bologna «vive problemi simili a quelli napoletani perché con la fine dell'orario d'ufficio l'area va spegnendosi. Bisognerebbe - suggerisce Ciotoli - integrare più funzioni oltre a quelle lavorative. Nell'idea di Tange i centri direzionali sarebbero dovute essere delle piccole città di fondazione che avrebbero dovuto avere un'autonomia rispetto al resto della città. Sarebbe importante tornare a quell'idea originale».