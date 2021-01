Centro prima accoglienza, manutenzione ​straordinaria da 1,2 milioni di euro

Le assessore al Patrimonio e alle Politiche sociali, con delega ai finanziamenti europei, del Comune di Napoli Alessandra Clemente e Monica Buonanno, saranno domani in via De Blasiis presso il centro prima accoglienza ex dormitorio pubblico, oggetto di una serie di interventi di manutenzione straordinaria che hanno interessato il centro di prima accoglienza e la lavanderia, finanziati con un investimento complessivo di 1.200.435 euro per il primo lotto e di 330.000 euro per il secondo previsto dal Pon Metro 2014-2020.

Il progetto è finalizzato a mitigare il forte disagio di persone senza dimora attraverso l'ampliamento dell'offerta di posti letto disponibili (da 110 a 125) e l'adeguamento della struttura ai requisiti richiesti dalla vigente normativa. «Un importante risultato della nostra azione amministrativa, a tutela delle fasce più povere della popolazione. Per lo stesso immobile, l'amministrazione - spiega l'assessore Clemente - ha già avviato la progettazione di un nuovo intervento sulla medesima struttura, volto all'efficientamento energetico per un investimento complessivo di 153.000 euro, sempre a valere sul Pon Metro 2014 2020».

«Orgogliosi di avere speso al meglio le risorse europee e di aver dato un forte segnale in città di solidarietà e prossimità alle persone che vivono la strada - dice l'assessore Buonanno - Presto la lavanderia sociale sarà presentata come micro intervento di graduale reinserimento sociale e lavorativo di persone alle quali questa Amministrazione, con l'Europa, ha dato una ulteriore opportunità di dignità e riscatto».

