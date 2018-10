CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 4 Ottobre 2018, 11:00

Ventisei secondi, meno di mezzo minuto. Solo immagini, in carrellata, senza nessun audio a commento. E' bastato questo per raggiungere oltre 120mila visualizzazioni in poche ore, che hanno raccolto quasi duemila cuori, oltre 500 condivisioni e più di 200 commenti. Il video in questione è quello girato da una giornalista della Bbc, a Napoli per la partita col Liverpool, e pubblicato sul suo account su Twitter: si vedono le condizioni dello stadio San Paolo poche ore prima della partita di Champions League.Il video risale al 2 ottobre, poco prima della partita. I giornalisti stranieri incaricati di seguire l'incontro sono già in città e raggiungono lo stadio per la preparazione delle troupe e le varie faccende burocratiche da sbrigare. Tra loro c'è Melissa Reddy, corrispondente per le pagine sportive di JOE e corrispondente della BBC. Entra nell'impianto e quello che vede quasi non le sembra vero. Così prende il telefonino e inizia a filmare. Telecamera puntata, riprende dall'ingresso fino alle sale interne. Dura soltanto 26 secondi, per rientrare nei micro-tempi e spazi di Twitter, ma anche questo breve tempo è sufficiente. Le immagini cominciano davanti al cartello che indica la direzione per la sala delle conferenze stampa. La telecamera prosegue, impietosa, riprendendo mura scrostate dal tempo e mangiate dall'umidità, reti di ferro malridotte, pareti ormai senza intonaco e fili dei neon penzolanti. Più avanti, sul finire del video, la situazione non migliora: mura vive e a terra asfalto con pozzanghere residuo delle recenti piogge. Unico commento al video, la scritta Stadio San Paolo, seguita da tre punti sospensivi che valgono come un cazzotto alla bocca dello stomaco.