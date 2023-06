Dentro San Giuseppe Maggiore c'è una ripugnante puzza di muffa e di guano. Nella penombra si staglia un Cristo sulla croce: è umiliato da una copertura di plastica, a mo' di impermeabile, per evitare che la pioggia lo devasti, perché il tetto è bucato e l'acqua entra ovunque. Per sistemare il telo hanno tolto la corona di spine dalla testa del Cristo: quella corona ora sta per terra in mezzo alla cacca dei piccioni. Anche quest'immagine è insostenibile.

APPROFONDIMENTI Piazza Municipio Napoli, ecco la “Venere degli stracci” di Pistoletto: «È già boom di visitatori» Viaggi e social, in vetta ci sono Capri e Napoli Il Comune fa cassa con i grandi eventi

Via Medina, esattamente di fronte alla Questura c'è la chiesa di San Diego dell'Ospedaletto che, però, per i napoletani è San Giuseppe Maggiore, per via di una storica statua del Santo ospitata in quel luogo. Edificio sacro sorto nel 500, rivisitato nel 700, colpito marginalmente dal terremoto del 1784 e oggi schiaffeggiato dall'incuria del proprietario attuale che è il Comune di Napoli. Custodisce tesori d'arte impensabili, su tutti gli affreschi di Battistello Caracciolo che si stanno lentamente inzuppando d'acqua.

Il grande problema della chiesa è il tetto che si sta sgretolando. L'anno scorso, a marzo, il parroco, don Simone Osanna, contattò il Mattino: «Nel 2018 c'era un piccolo buco sul tetto, ma la precedente amministrazione non ha fatto nulla. Oggi quel buco s'è ampliato, perché la nuova giunta Manfredi non s'interessa a noi?».

L'allarme del marzo 2022 venne raccolto con immediatezza. Dal Comune arrivarono assessori e tecnici e promisero che la chiesa sarebbe stata, finalmente, sistemata.

L'altro giorno abbiamo parlato nuovamente con il parroco: «Non c'è stato nessun intervento, adesso il primo buco sul tetto è diventato gigantesco e, nei giorni scorsi, se ne è creato anche un altro».

Il risultato dell'incuria e dell'abbandono lo vedete nella foto pubblicata in questa stessa pagina. Non occorre essere esperti strutturisti per comprendere che la situazione di quella copertura è definitivamente irrecuperabile. Per provare a salvare la chiesa bisognerà certamente rimuovere l'antico tetto e ricostruirlo daccapo «ma quando succederà tutto questo?», la domanda di don Simone è retorica: l'esperienza gli ha insegnato che non c'è nulla da aspettarsi.

Da parte sua l'assessore Baretta, che già a marzo 2022 aveva visitato la chiesa, spiega: «Siamo a conoscenza del problema, tanto che il Comune ha già effettuato due interventi, quello stabile ha problemi con il tetto, sono previsti almeno un altro paio di interventi. La prossima settimana daremo i dettagli tecnici su come procederanno i lavori», un buon segnale.

In realtà per la chiesa qualcosa è stato fatto da Palazzo San Giacomo. Subito dopo l'allarme lanciato lo scorso anno, arrivò un gruppo di operai che andò a sistemare una rete di tubi innocenti all'interno dell'ultima cappella sulla destra, quella che si trova maggiormente esposta al rischio di crollo del tetto. Altri tubi innocenti vennero piazzati all'esterno dell'edificio, dal lato interno che guarda verso vico Graziella. Si tratta di interventi destinati esclusivamente ad evitare cedimenti sulle persone, una specie di tutela per l'Amministrazione che, in attesa di lavori che non sono neanche stati varati almeno si mette al sicuro contro possibili danni alle persone o alle cose derivanti da crolli della struttura. «Sì, vennero a sistemare questi tubi innocenti durante la scorsa primavera - conferma il parroco - però da quel momento non è accaduto più nulla».

Quando venne lanciato il primo allarme ci fu una lettrice del Mattino, Barbara Porta Volatile, che chiese di entrare in contatto con don Simone perché avrebbe voluto eseguire i lavori a sue personali spese. La generosa offerta non si è mai concretizzata, un po' perché sembrava che il Comune sarebbe intervenuto presto, un po' perché la burocrazia rende quasi impossibile a un privato eseguire lavori, a proprie spese, su un bene comunale.