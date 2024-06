La chiesa di san Pietro a Majella riapre a Napoli dopo anni di restauro

Continua il lavoro del Comune di Napoli per valorizzare il patrimonio culturale della città. A partire da oggi, 8 giugno, riaprono le antiche porte lignee della Chiesa di San Pietro a Majella. L’edificio di culto torna fruibile dopo diversi anni di restauro nell’ambito del “Grande Progetto Centro storico di Napoli – Valorizzazione del Sito Unesco”. San Pietro a Majella è uno dei cinque tesori d’arte che tornano visitabili in occasione del progetto “Le Chiese ritrovate”. Gli altri sono SS. Cosma e Damiano, San Pietro Martire, Santa Maria della Colonna e Santa Croce e Purgatorio al Mercato.

La chiesa di San Pietro a Majella è una delle chiese gotiche più antiche della città. Strettamente connessa all’omonimo Conservatorio musicale, la sua costruzione si fa risalire alla fine del Duecento, sul luogo dove sorgevano i monasteri di sant’Eufemia e di sant’Agata. L’iniziativa per la costruzione del nuovo edificio fu di Giovanni Pipino da Barletta, conte palatino e maestro razionale della curia, per volere del re Carlo II d’Angiò. Dietro la spinta dell’ordine dei Celestini, il complesso venne dedicato al pontefice Celestino V, al secolo Pietro Angelerio detto Pietro da Morrone, colui che per Dante fece «per viltade il gran rifiuto», rinunciando al soglio pontificio.

«Ci troviamo nella chiesa di San Pietro a Majella, – ha commentato Maria Settembre, guida turistica – riaperta dopo un lungo restauro del Comune di Napoli in seguito al progetto Unesco e durato 5 anni.

L’intervento di restauro ha riguardato principalmente il tetto, il soffitto e le cappelle. Gli interventi hanno agito sulla struttura e sulla sicurezza strutturale messa a rischio per delle infiltrazioni d’acqua. Oggi noi possiamo cogliere la bellezza di questo sito dalle belle forme gotiche ricordando anche papa Celestino V, cui la chiesa è dedicata».

Di particolare rilievo, nella chiesa, il seicentesco altare maggiore realizzato su disegno di Cosimo Fanzago da Pietro e Bartolomeo Ghetti, la facciata tutta in piperno su via dei Tribunali, attualmente chiusa, il campanile in cinque parti con relativa cuspide e il soffitto a cassettoni e le volte a crociera laterali. I soffitti cassettonati della navata mediana e del transetto furono progettati da Bonaventura Presti nella metà del Seicento e presentano dipinti di Mattia Preti con “Episodi della vita di san Pietro Celestino” e di “santa Caterina d’Alessandria”, databili tra il 1657 e il 1673.

La chiesa sarà normalmente aperta ogni domenica per la messa. Per partecipare ai prossimi eventi alla scoperta di questi importanti luoghi di culto è necessario prenotarsi tramite la piattaforma Eventbrite. Le prenotazioni, gratuite, si possono effettuare da ogni martedì alle 12 per il fine settimana successivo. Obiettivo principale del progetto è quello di dare vita a una riqualificazione del centro storico di Napoli che non si limiti al solo recupero degli edifici, ma che punti anche alla conservazione del patrimonio culturale della città.